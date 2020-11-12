BBV ‘den Bolu için farklı bir proje

Haber: Ceylan Beykoz

Bolu Bağışçılar Vakfı Zehra Taşman Programı kapsamında kadınlara ve eğitime destek olmaya devam ediyor. Bolu Bağışçılar Vakfı’nın Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı Bolu Şubesi (ZİÇEV) ile hayata geçirdiği ‘Zehra Ana Kumbarası Projesi’ 17 kadın kursiyerin katılımı ile Umutkent Mahallesi Sosyal Tesisi’nde başladı. Proje kapsamında 17 kursiyer hem amigurimi bebek (sık iğne tekniği ile yapılmış oyuncak) yapımını hem de e-ticarette pazarlama tekniklerini öğrenecek.

Proje kapsamında kursiyerlerin eğitimi için Bolu Belediyesi tarafından Umutkent Mahallesi Sosyal Tesisi tahsis edildi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu Bağışçılar Vakfı Başkanı Nahit Abak, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir Zehra Ana Kumbarası Projesi’ne katılan 17 kursiyeri Umutkent Mahallesi Sosyal Tesisinde ziyaret etti. Ziyarette Bolu Bağışçılar Vakfı Genel Sekreteri Öznur Akkaya, Başkan Özcan’a proje hakkında bilgi verdi. Akkaya, projenin amacının kadınlara sadece el işi öğretmek olmadığını, projede aynı zamanda kadınların ürettikleri oyuncakları e-ticaret ve sosyal medya sitelerinde nasıl pazarlayacaklarının da öğretileceğini söyledi. Satılacak her oyuncaktan ZİÇEV’e de pay verileceğini belirten Öznur Akkaya, böylece vatandaşların bu ürünlere daha fazla ilgi göstereceklerini ifade etti.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu Bağışçılar Vakfı’na, ZİÇEV’e ve Umutkent Mahalle Muhtarı Nuray Akmaz’a projeye verdikleri destekten dolayı teşekkür etti. Bolu Belediyesi olarak kooperatif kurduklarını hatırlatan Özcan, ayrıca www.boludangelsin.com adında yeni bir site ile Bolu’daki ürünleri pazarlamayı hedeflediklerini söyledi. Proje kapsamında imal edilen amigurimi bebeklerin de bu sitede satılabileceğini ifade eden Özcan, projenin Bolu’ya hayırlı olmasını diledi.