BBV Erbayram’ın yolunda

Haber: Ceylan Beykoz

Bolu Bağışçılar Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Nahit Abak ve Genel Sekreteri Öznur Akkaya Seben Belediye Başkanı Fatih Kavak ve BAİBÜ Seben İzzet Baysal Meslek Yüksekokul Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Macit Demirer’i makamında ziyaret etti.

Seben Belediye Başkanı Fatih Kavak, Bolu Bağışçılar Vakfı’nın ziyaretinden dolayı büyük mutluluk yaşadığını belirterek, Şerafettin Erbayram gibi büyük bir insanın Bolu için arzuladığı tarımsal üretimin hayata geçmesi için Seben Belediyesi olarak üzerlerine ne düşüyorsa yapacaklarını söyledi. Başkan Kavak, Seben Gölü’nden ovaya çekilecek sulama sistemi ile çiftçilerin alternatif ürünler de ekebileceklerini belirterek, Seben Belediyesi olarak yeni ve alternatif ürünlerin yetiştirilmesi noktasında Seben halkının her zaman yanında olacaklarını ifade etti. Bolu Bağışçılar Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Nahit Abak da Bolu’nun Çukurova’sı olarak nitelendirilen Seben’in tarımsal üretim konusunda ülkeye örnek olabilecek nitelikte olduğunu Bolu Bağışçılar Vakfı olarak, Bolu’nun tarımsal kalkınması için yapılacak güzel projelere destek olacaklarını söyledi.

Bolu Bağışçılar Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Nahit Abak ve Genel Sekreter Öznur Akkaya daha sonra BAİBÜ Seben İzzet Baysal Meslek Yüksekokulu’nda Bolu Bağışçılar Vakfı tarafından kurulan örnek elma bahçesini ziyaret etti. Ziyaret sırasında BAİBÜ Seben İzzet Baysal Meslek Yüksekokul Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Macit Demirer ve öğretim üyelerinden bahçe hakkında bilgi alan Nahit Abak, bahçe için yapılması planlanan çalışmaları değerlendirdi. Şerafettin Erbayram’ın elma üretimine büyük önem verdiğini hatırlatan Abak, örnek elma bahçesi gibi Seben çiftçisine yol gösterecek projelerin çoğaltılabileceğini söyledi.