BBV proje başvuruları başladı

Bolu Bağışçılar Vakfı’nın Zehra Taşman Kadına ve Eğitime Destek Hibe Programı başlıyor. Program kapsamında seçilen projelere hibe desteği verilecek.

BBV proje başvuruları başladı

Haber: Aysun Beykoz

İlimiz Bolu’daki öğretmenlerin, kız öğrencilerin ve velilerin eğitim yoluyla güçlenmesine destek vermek amacıyla açılan hibe destek programı başvuruları başladı. Proje başvuruları 13 Aralık’a kadar yapılabilecek. Bolu’da faaliyet gösteren vakıflar, dernekler, öğrenci toplulukları, okul aile birliklerinin yanı sıra projesi olan bireyler de paydaş bir sivil toplum kuruluşu ile hibe destek programına katılabilecek. Hibe alacak projeler yapılan değerlendirmeler sonucunda belirlenecek. Başvurular Bolu Bağışçılar Vakfı’nın web sayfası üzerinden yapılabilecek.

Esra Perçin

Esra Perçin

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