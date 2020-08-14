BBV’den Bolu Barosu’na ziyaret

Haber: Aysun Beykoz

BBV Başkanı Nahit Abak, Bolu Bağışçılar Vakfı’nın projeleri hakkında Bolu Barosu Başkanı Avukat Sabri Erhendekçi’ye bilgi verdi. Bolu Bağışçılar Vakfı’nın hukuksal alanda hayata geçirilecek projeler için yeni bir fon ayırdığını belirten Abak, Bolu Barosu ile birlikte güzel projeler üretebileceklerini ifade etti.

Baro Başkanı Avukat Sabri Erhendekçi de Bolu Bağışçılar Vakfı’nın ziyaretinden dolayı büyük mutluluk yaşadığını belirtti. Vakfın Bolu’nun sosyal hayatına önemli katkılar sağladığını vurgulayan Erhendekçi, yeni dönemde Bolu Bağışçılar Vakfı’nın hukuk alanında yapılacak projeler için oluşturduğu fon sayesinde ülkede örnek oluşturabilecek faaliyetlere imza atılabileceğini söyledi.