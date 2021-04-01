BBV’den Sarıcı’ya ziyaret

Bolu Bağışçılar Vakfı, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı’yı makamında ziyaret etti. Ziyarette Bağışçılar Vakfının yürüttüğü projeler hakkında Sarıcı’yla görüş alışverişinde bulunuldu.

BBV’den Sarıcı’ya ziyaret

Haber: Ceylan Beykoz

Bolu Bağışçılar Vakfı Başkanı Nahit Abak, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı’yı ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette Abak’a Vakıf Genel Sekreteri Öznur Akkaya ve BBV Zehra Taşman Kadına ve Eğitime Destek Programı Koordinatörü Zülal Hoçaş da eşlik etti. Ziyarette Abak, Bağışçılar Vakfı’nın Bolu için yürüttüğü projeler hakkında İl Milli Eğitim Müdürü Sarıcı’ya bilgiler verdi. BBV’nin yürüttüğü projelerin Bolu için çok önemli olduğunu belirten Sarıcı, ziyaretleri için BBV yöneticilerine teşekkür etti.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
“Doğu Akdeniz Jeopolitiği ve Mavi Vatan”
“Doğu Akdeniz Jeopolitiği ve Mavi Vatan”
  1. Bolu

banner128

banner124