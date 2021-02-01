Bebek katili için destek veriyor

Haber: Volkan Yılmaz

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde 2 Aralık 2015’te ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında ilçede mahsur kalan ve 2 Mart 2016’da tahliye edilmesinin ardından tutuklanan Mehmet Çoreşoğlu, 6 yıldır Bolu F Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunuyor. Sur Ana Davasından yargılanan Çoreşoğlu’na, “Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak” gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet cezası; “Mağduru belli olmayan kamu görevlisini öldürmeye teşebbüs” gerekçesiyle de 13 yıl hapis cezası verildi.

Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eşbaşkanı Leyla Güven öncülüğünde 8 Kasım 2018’de başlatılan ve 200 gün süren açlık grevi eylemlerine de katılan Çoreşoğlu, eylem sonrası görme kaybı yaşadı. Çoreşoğlu, bağırsaklarıyla ilgili de sorunlar yaşamasına rağmen tedavi için hastaneye gitmek istemedi.

Ağır sağlık sorunları yaşayan Mehmet Çoreşoğlu’nun açlık grevine devam etmesi halinde telafisi mümkün olmayan sonuçlarla karşılaşa bileceği kendisine tebliğ edildiği belirtildi.