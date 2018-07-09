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09 Temmuz 2018 Pazartesi
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    • Bebek ölüm hızı 5,8

    Bolu Sağlık İl Müdürü Muhammet Emin Demirkol, TÜİK verilerine göre Bolu'daki bebek ölüm hızının binde 5,8 seviyesinde olduğunu, bu oran ile Bolu'nun bebek ölümlerinin en az görüldüğü illerden olduğunu bildirdi.

    09 Temmuz 2018 Pazartesi 11:17
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    Bebek ölüm hızı 5,8

    Demirkol, yaptığı açıklamada, ülkelerin ve bölgelerin gelişmişlik düzeyini gösteren sağlık alanındaki demografik göstergelerin en önemlisinin, anne ve bebek sağlığı olduğunu belirtti. Türkiye'de uygulanan sağlıkta dönüşüm programında da anne ve çocuk sağlığının öncelikli konular arasında yer aldığını hatırlatan Müdür Demirkol, "Ülkemizde ulusal çapta yürütülen, evlilik öncesi danışmanlık programı, üreme sağlığı programı, doğum öncesi ve doğum sonrası bakım programları, gebe bilgilendirme sınıfları uygulaması devam etmektedir. Ayrıca misafir anne uygulaması, anne sütünün teşviki ve bebek dostu sağlık kuruluşları uygulaması, bebek ve çocuk izlem programları, gebe, lohusa ve bebeklere yönelik nutrisyonel destek programları, yeni doğan tarama programları, aşılama programları ve sağlık personeline yönelik sertifikalı hizmet içi eğitim programları Bolu ilimizde başarılı bir şekilde sürdürülmektedir” ifadelerini kullandı.

     

    Bolu Sağlık İl Müdürü Muhammet Emin Demirkol, bebek ölümlerinin tamamen önlenmesi için aile hekimlerinin ziyaret edilmesi ve doğumun hastane ortamında yapılması gerektiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

    "TUİK tarafından yayımlanan 2017 yılı Ölüm İstatistiklerine göre bebek ölüm hızı Türkiye genelinde binde 9,2 olarak hesaplanmıştır. Bebek ölüm hızı illere göre incelendiğinde, 2017 yılında bebek ölüm hızının en yüksek olduğu il binde 17,2 ile Kilis olmuştur. Bu ili binde 16,7 ile Hakkari, binde 14,9 ile Muş ve binde 14,4 ile Şanlıurfa izlemektedir. Bebek ölüm hızının en düşük olduğu il ise binde 4,6 ile Çankırı olmuştur. Bu ili binde 5,2 ile Eskişehir ve Karabük, binde 5,3 ile Amasya, 5,6 ile Bolu, 5,8 ile Edirne ve Uşak, 6,3 ile Çorum ve Bartın illeri izlemektedir. Bu sıralamaya göre Çorum bebek ölümlerinin en az olduğu iller arasında yer almıştır."

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Sağlık, İl, Müdürü, Muhammet

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