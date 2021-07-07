Bedava ıhlamura hücum

Bolu Belediyesi tarafından yıllar önce İzzet Baysal Caddesi ve Kardelen Meydanına dikilen onlarca ıhlamur ağacı çiçek acınca vatandaşların hücumuna uğradı.

Bedava ıhlamura hücum

Haber: Aysun Beykoz

Çiçek açtığında çevresine çok güzel bir koku yağan ıhlamur ağaçları, şimdilerde vatandaşın ilgisini çekmeye başladı. Aktarlarda kilosu 150 lira olan Bolulu vatandaşlar, bedava ıhlamur elde etmek için ağaçlara hücum etmeye başladı.

Yanlarında naylon poşet taşıyan vatandaşlar, elle uzanabildikleri dallardan taze ıhlamurları hiçbir ücret ödemeden toplayıp evlerine götürüp, sıcak sıcak kaynatıp içmeye başladılar. Bazı vatandaşlar ise taze ıhlamurları balkonları kurutup, kış aylarında içmek için kavanozlarda saklama yolunu tercih ettiler. 

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Çalmadık kapı bırakmayacağız
Çalmadık kapı bırakmayacağız
  1. Bolu

banner128

banner124