Bedava ıhlamura hücum

Haber: Aysun Beykoz

Çiçek açtığında çevresine çok güzel bir koku yağan ıhlamur ağaçları, şimdilerde vatandaşın ilgisini çekmeye başladı. Aktarlarda kilosu 150 lira olan Bolulu vatandaşlar, bedava ıhlamur elde etmek için ağaçlara hücum etmeye başladı.

Yanlarında naylon poşet taşıyan vatandaşlar, elle uzanabildikleri dallardan taze ıhlamurları hiçbir ücret ödemeden toplayıp evlerine götürüp, sıcak sıcak kaynatıp içmeye başladılar. Bazı vatandaşlar ise taze ıhlamurları balkonları kurutup, kış aylarında içmek için kavanozlarda saklama yolunu tercih ettiler.