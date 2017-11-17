Haber: Kasım ŞAHİN

Aylar önce yıkımı gerçekleşen ve yerine iş merkezi yapılması planlanan eski Saray (Kardelen) Sinemasının arazisi uyanık vatandaşların otoparkı haline dönüştü. Şehir merkezinde de ortaya çirkin bir görüntü çıkmış oldu. İhalesinin yapıldığı öğrenilen ve Belediyeden ruhsat bekleyen Özel İdare’ye bu ruhsatın neden verilmediği de merak konusu oldu. Yıllardır hakkında yıkılacak mı? Yerine ne yapılacak gibi bir sürü sorular bulunan mülkiyeti İl Özel İdare’nin olan eski saray sineması arazisinin şimdiki hali içler acısı görüntüler sergilemeye devam ediyor.

Aylar önce yıkılan binanın arazisi şimdilerde ücretsiz otopark haline dönüştürülmesi çevre sakinlerini de rahatsız etti. Defterdarlık binasının tam ön kısmında araç sahipleri tarafından oluşturulan bedava otoparkın bir an önce planlandığı üzere iş merkezi olarak yapımına başlanmasını ise bölge esnafının en önemli isteği.

