Bedelli askerlik için şartlar neler?

Haber: Kasım ŞAHİN

Bedelli askerlik, Başkan Erdoğan'ın talimatıyla devamlı hale getirildi. 20 yaşını geçmiş askerlik şartlarını yerine getiren her vatandaş herhangi bir okul veya mezuniyet şartı aranmadan bedelli askerlikten yararlanabilecek. Peki bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? Lise ve altı mezunları için de yeni bir iş kapısı açılmış durumda. 12 aylık askerlik süresi onlar için de 6 aya düşmüş olacak eğer isterlerse ikinci 6 ay için TSK'dan ücret alabilecekler. İşte yeni askerlik sistemi hakkındaki tüm detaylar!

Yeni askerlik sistemi hakkında vatandaşların araştırmaları tüm hızıyla devam ediyor. Güvenlik ve Terör Uzmanı Çoşkun Başbuğ, yeni askerlik sistemi hakkındaki izlenimlerini anlattı. Bedelli askerliğin devamlı hale gelmesi bundan sonra planlarını yapacak vatandaşların önünü açtı. Ayrıca 2 aylık meslek yüksek okulu mezunları için de 12 aylık yedek subaylık uygulaması olacak. İşte yeni askerlik sisteminin tüm detayları ve bedelli askerlik konusundaki temel bilgiler.

Güvenlik ve Terör Uzmanı ÇoşkunBağbuğ'un dikkat çeken yeni askerlik sistemi açıklamaları; "Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik kalıcı hale geliyor. İsteyen herkes bedelli askerlikten yararlanabilecek. Ücret de belirli bir rakamla sınırlı olacak. Herhangi bir mezuniyet ve okul durumu sınırı olmayacak.2 yıllık meslek yüksek okulu mezunları için 12 aylık yedek astsubaylık uygulaması olacak.Bunlara iki aylık eğitimde harçlık, 10 ay kıta hizmetinde maaş verilecek. Bitince isteyen sözleşmeli olarak devam edebilecek.Lise ve altı mezunları için 6 ay+6 ay askerlik uygulaması gelecek."

Terör ve Güvenlik Uzmanı Çoşkun Başbuğ yeni askerlik sistemini şöyle değerlendirdi; "Artık çalışmanın sonuna gelindi, kafa karışıklıkları sona erdirildi. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da belirttiği gibi artık askerlik konusunda herkes önünü görecek ve planlarını daha rahat yapabilecek.Yeni askerlik sisteminde üç farklı tip insanımız söz konusu: Birincisi yurt dışında yaşayan gençlerimiz, diğeri lise ve altı mezunu gençlerimiz üçüncüsü ise üniversite mezunu gençlerimiz."

Meslek yüksek okullarına yedek subaylık Türk Silahlı Kuvvetleri'nde ilk kez uygulanacak bir sistem olarak dikkat çekiyor. Bunların hepsinin bir kontenjanı var. TSK, beşer yıllık periyotlar halinde yaptığı toplantılarda ihtiyaç miktarını belirliyor ve seçmeler yapılıyor.Lise ve altı mezunu erlerden bahsedecek olursak bu gençlerimiz 6 ay zorunlu askerlik yaptıktan sonra kendi istekleri doğrultusunda ikinci 6 ay da askerliğe devam ederlerse maaş alacaklar ve böylelikle yeni bir meslek kapısı doğmuş olacak.

İstedikleri takdirde de profesyonel asker olarak TSK'daki hizmetlerine devam edebilecekler.Üniversite mezunları için bu konuda değişen bir husus yok, üniversite mezunları yine istedikleri takdirde 12 aylık yedek subay olarak hizmetlerine devam edebilecekler.

Bedelli askerlik konusunda bedelin ne kadar olacağı ve yaş sınırının olup olmayacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Bu konu da artık bir esasa bağlandı. Bedelli askerlik sürekli hale getirildi ve 20 yaşını geçip askerlik çağına gelmiş her vatandaş bedelli askerlikten yararlanabilecek. Bedelli askerlik konusundaki rakam da sabit bir tutara getirilecek.Bu yeni askerlik sistemiyle herkes bundan sonraki planlamalarını daha rahat yapabilecek. Evlenecekler, iş kuracaklar, bundan sonra hayatları hakkında daha rahat planlamalar yapabilecek.

Yeni askerlik sistemi hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları da şu şekilde; "MSB'ye ve Genelkurmay Başkanlığımıza talimat verdim. Kurumlarımız çalışmalarını yapıp bir taslak ortaya çıkardılar. Halen lisan ve lisans üstü girenler 12 ay yedek subay veya 6 ay kısa dönem er/erbaş olarak askerlik yapıyor. Yeni sistemde lisans ve lisans üstü için 12 aylık yedek subaylık devam ediyor. 2 yıllık meslek yüksek okulları için ise ihtiyaca göre belirlenecek sayı ise 12 aylık yedek astsubaylık getiriyoruz."