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Bedelli askerlik ücreti belli oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bedelli askerlik 2020 yılı bedelinin 30 Haziran'a kadar 35 bin 54 lira, dövizle askerlik ücretinin 5 bin 261 Avro olarak belirlendiğini açıkladı.

Bedelli askerlik ücreti belli oldu

Haber: Erdal Tanrıverdi

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü'nce, 2020 bedelli ve dövizle askerlik başvuru duyurusu yayımlandı.  Geçen yıl yürürlüğe giren kalıcı bedelli askerlik sistemi ile birlikte bedelli askerliğin ücreti 31 bin 343 TL olarak belirlenmiş ve bu rakamın her yıl artacağı açıklanmıştı. 31.343 TL olan bedel miktarı her altı ayda bir memur aylık katsayısı oranınca değişeceği bildirilmişti. 2020 yılı için hesap yapıldığında bedellinin ücreti 35 bin 54 TL’ye çıktı. Yani kalıcı bedelli askerlik sistemi üzerinden bir yıl geçmeden bedelli askerlik ücretine 3.711 TL zam yapıldı. Bedelli askerlik süresi 30 gün olacak. Bedelli askerliğe başvuruda bulunacak olan vatandaşlar bundan sonra 35 bin 54 TL ödeyecek.

Esra Perçin

Esra Perçin

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