Bedelli askerlikte yeni rakam 80 bin 65 TL

Haber: Ceylan Beykoz

2019 yılında çıkartılan kanun ile ‘bedelli askerlik uygulaması’ kalıcı hale getirildi. Özellikle yeni işe girip askere gittiğinde işini kaybetmek istemeyen gençlerin tercih ettiği bedelli askerlik, asteğmenlerin 6 aylık maaşına karşılık gelen göstergeye göre endekslendi. Memur maaşlarına paralel olarak bedelli askerlik ücretleri her 6 ayda bir artıyor.

2022 yılının ilk yarısında 56 bin 507 TL olan bedelli askerlik ücreti yılın ikinci yarında 80 bin TL’yi aşacak. Sayıları 550 bin kişiyi bulan yoklama kaçağı ve bakaya kalanlar ise bu durumda bulundukları her ay için ek ödeme yapacaklar.

Bedelli askerliği kalıcı hale getiren kanunun yürürlüğe girdiği 2019 haziran ayında 31 bin 343 lira olan ücret, hemen ertesi ay 32 bin 230 liraya, 2020’nin ilk yarısında 35 bin 54 liraya, ikinci yarısında 37 bin 20 liraya, 2021’in ilk yarısında 39 bin 788 liraya, ikinci yarısında 43 bin 150 liraya çıktı.