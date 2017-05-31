HABER:Aysun Beykoz

Düzenlenen etkinlikte BEH-DER tarafından açılan stant da Bolu’ya ait yöresel lezzetler tanıtıldı. Bolu’ya ait yöresel ürünlerinin tanıtımı yapan BEHDER standını özel misafirlerde ziyaret etti. Bitkisel tedavileriyle dünya çapında tanınan, prostat ve hepatit hastalıklarının tedavisi için geliştirdiği doğal bitki içerikli alternatif tedavi kürleri ile dünyada bir ilke imza atan Türk kimya profesörü İbrahim Saraçoğlu’da BEH-DER’in stantını ziyaret ederek ürünleri inceledi. Kızılcık çorbasını beğenen Saraçoğlu yaptığı TV programlarında mutlaka Bolu’ya ait olan kızılcık çorbasının tanıtımını yapacağını söyledi.

Öte yandan yapılan yemek yarışmasında da BEH-DER “Köroğlu Fırın Güveci” yemeği ile bölge birincisi oldu. Yarışmada birinci olan BEH-DER üyelerine ödülünü Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik’in elinden aldı.