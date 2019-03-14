Beka Sorunu

İlginç bir seçim tecrübesi olacak Batıdaki ülkücü oyları ile yine batıdaki HDP oylarının dağılımı nasıl şekillenecek. Cumhur ve Millet İttifaklarının artık tek bir parti gibi davranmalarının neticesi olarak Cumhur Partisi ve Millet Partisi mi oluşacak? Tüm bu sorulara cevap olacak 31 Mart yerel seçimleri. Tahminim o ki bu iki yaklaşımda da kendini bulamayan kararsız bir seçmen kitlesi oluşacak. Özellikle genç seçmen dediğimiz kesim içerisinde bu oran oldukça fazla gibi gözüküyor. Oluşan ittifakın fikri anlamda toplumla bir şey paylaşmadıkları ve gerçekte topluma önderlik edemedikleri görülüyor. Cumhur ittifakının tek söylemi beka meselesi, varlığımızı tehdit eden düşman unsurların neler olduğu hepimiz tarafından malum, beka dediğimiz ve varlığımızı geleceğe taşıyacak kurum, kuruluş ve milleti kültürü ve değerleriyle yaşatmak her kesimin görevidir. Millet ittifakı düşmanlarla iş birliği içerisinde mi? Böyle bir söylemin kendisi milleti ikiye böler ve gerçek beka tehdidi bu olur. Bekayı düşünen siyasetçiler yoksulluğa çare olsunlar, eğitime çare olsunlar insanlarımızın teknolojik gelişimini sağlasınlar. Dünyada ki bilimsel çalışmaları takip edip o çalışmaların geleceği nasıl şekillendireceğini hesap etsinler, üretimi artırsınlar, gençlerimizin iş meselesini çözsünler beka diye bir meselenin kalmadığını göreceklerdir.

İki kutuplu bir siyaset kurulmaya çalışılıyor. Bir tarafta Cumhur İttifakı diğer tarafa Millet ittifakı son seçimlerde de alınan oy oranı %52’ye %48 birbirine yakın bir oranı, onun için dikkatli siyaset yapmak lazım bu iki kutbu birbirleriyle düşman unsurları haline getirmemek gerekir. Siyasetin millet menfaati için yapıldığını unutmadan ülke ve milletin sorunlarını çözme aracı olarak görülüp değerlendirilmesi gerekmektedir.

Oluşacak alan tablonun sonucunda illerin belediye başkanları seçilecek, seçilen belediye başkanları halkın ve şehrin hayatını kolaylaştırmak için çalışacaktır. Görevini kötüye kullananlar için yasal işlemleri yapmak devletin yetkili mercilerinin görevidir. Onun için seçimleri demokratik bir yarış olarak görmek gerekmektedir. Seçimleri beka algısına indirgemek indirgeyen partinin projesinin olmadığının göstergesidir.

Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2019, 13:37