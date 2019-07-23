BEKAB başkanlığına Tanju Özcan seçildi

Haber: Gönül Olutürk

Bolu İli Katı Atık Bertaraf Tesisleri Kurma ve İşletme Birliği (BEKAB) genel kurulu dün gerçekleşti. Bolu Belediye Meclisi toplantı salonunda yapılan seçimli genel kurula; Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, Yeniçağa Belediye Başkanı Recayi Çağlar, Mengen Belediye Başkanı Turan Bulut, Dörtdivan Belediye Başkanı Hamza Efe, Seben Belediye Başkanı Fatih Kavak, Kıbrıscık Belediye Başkanı Emin Tekemen, Mudurnu Belediye Başkanı Necdet Türker, Karacasu Belediye Başkanı Celal Beydili, Gökçesu Belediye Başkanı Vahit Aydın ve diğer BEKAB üyeleri katıldı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın başkanlığını yaptığı genel kurulda birlik başkanlığı, 1. ve 2. başkan vekilliği, Encümen üyeliği, kâtip üyeliği ve komisyon üyeliği seçimi yapıldı. Açık oylamayla yapılan seçimlerde BEKAB Başkanlığına oy birliği ile Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan seçildi. Başkan vekilliği seçimlerinde ise 1. başkan vekilliğine Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, 2. Başkan vekilliğine ise Mudurnu Belediye Başkanı Necdet Türker seçildi.

Encümen üyeliği, Meclis kâtipliği ve ilgili komisyonlarda ise görev dağılımı şu şekilde oluştu:

Encümen üyeleri (Asil)

1- Turhan Bulut

2- Mustafa Allar

3-Emin Tekemen

4-Necdet Türker

5-Recayi Çağlar

6-Hamza Efe

Plan ve Bütçe Komisyonu (Asil)

1-Fatih Kavak

2-Şahin Serin

3-Hasan Ekici

Kâtip Üyeler (Asil)

1-Ergün Temel

2-Şahin Serin

Kâtip Üyeler (Yedek)

1-Cevat Çatladı

2-Dursun Fidan