BEKAB Mayıs ayı meclis toplantısı Gerede’de yapıldı

Haber: Ceylan Beykoz

Gerede Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleşen Mayıs ayı Meclis Toplantısında; Yapılan Encümen Üye seçimi sonrası; Recayi Çağlar, Turhan Bulut, Emin Tekemen, Necdet Türker, Hamza Efe ve Tahsin Özcan Encümen Üyeliklerine seçildiler. Yapılan Plan Bütçe Komisyonu Üye seçimi sonrası ise; Fatih Kavak, Şahin Serin ve Hasan Ekici Plan Bütçe Komisyonu Üyeliklerine seçilen isimler oldu. 2021 Yılı Mali Yılı Kesin Hesabı ve 2021 Yılı Faaliyet Raporu ise Üyeler tarafından oybirliği ile onaylandı. Toplantı sonrası Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, Meclis Üyeleri ile birlikte Tarihi Kiliseli Tüccar Han ve Tarihi Arasta'da sona gelen çalışmaları yerinde incelediler.

Toplantı sonrası açıklama yapan Başkan Mustafa Allar; ’’Başkanlığını yaptığım; Bolu İli Katı Atık Bertaraf Tesisleri Kurma ve İşletme Birliği (BEKAB) Mayıs Ayı Meclis Toplantısını belediyemiz ev sahipliğinde gerçekleştirdik. Almış olduğumuz kararların; Bolumuza, tüm İlçelerimize ve beldelerimize hayırlı olmasını diliyorum. Toplantımız akabinde değerli misafirlerimiz ile birlikte Tarihi Kiliseli Tüccar Han ve Tarihi Arasta'da sona gelen çalışmaları yerinde inceledik. Katılım ve katkı sağlayan tüm üyelerimize şükranlarımı sunuyorum.’’ dedi.