BEKAB Mayıs Ayı toplantısı yapıldı



Haber: Aysun Beykoz

Bolu Belediye Meclis salonunda yapılan toplantıya Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, ilçe belediye başkanları, il genel meclisi üyeleri ve belediye meclisi üyeleri katıldı.

Başkan Allar, toplantı sonunda sosyal medyadan yaptığı açıklamada “Almış olduğumuz kararların; Bolumuza, tüm İlçelerimize ve beldelerimize hayırlı olmasını diliyorum. Meclis toplantımıza katılım sağlayan; Belediye Başkanlarımıza, İl Genel Meclis Üyelerimize, Belediye Meclis Üyelerimize ve BEKAB Sekreteri ve Bolu Belediyesi Başkan Yardımcısı Gülden Özaydın hanımefendiye teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.