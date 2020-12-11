BEKAB projeleri için destek istedi

Haber: BMA

Bolu İli Katı Atık Bertaraf Tesisleri Kurma ve İşletme Birliği (BEKAB) Başkanı Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, BEKAB projeleri ile ilgili görüşmeler gerçekleştirmek adına; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İLBANK Genel Müdür Yardımcısı Erdoğan Topçu ve Proje Daire Başkanı Murat Karaçam'ı ziyaret etti. Allar’a Bolu Belediyesi Belediye Başkan Yardımcısı Gülden Özaydın’ın de eşlik ettiği ziyaretlerde Bolu ve ilçeleri ile alakalı katı atık ve vahşi depolama konuları ele alındı.

“PROJELERİMİZ İLE İLGİLİ İSTİŞARELERDE BULUNDUK”

BEKAB Başkanı Mustafa Allar gerçekleştirdiği ziyaretler ile ilgili yaptığı açıklamada, “T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İLBANK Genel Müdür Yardımcısı Sayın Erdoğan Topçu ve Proje Daire Başkanı Sayın Murat Karaçam'ı makamlarında ziyaret ettik. Başkanlığını yaptığım; Bolu İli Katı Atık Bertaraf Tesisleri Kurma ve İşletme Birliğine ait (BEKAB) projelerimiz ile ilgili istişarelerde bulunduk. Kendilerine teşekkür ederim” dedi.