BEKAB’ta 2021 çalışma programı ele alındı

Haber: BMA

Bolu İli Katı Atık Bertaraf Tesisleri Kurma ve İşletme Birliği (BEKAB) Başkanlığına seçilen Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar’ın başkanlığında BEKAB’ın Kasım ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Bolu Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleşen Kasım ayı Meclis Toplantısında; Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar’ın BEKAB Başkanlığına seçilmesi nedeniyle boşalan encümen üyeliğine Seben Belediye Başkanı Fatih Kavak seçilirken, 2021 Çalışma Programı, Yatırım Planı, Gelir-Gider Bütçesi ve Tüzük Değişikliği Üyeler tarafından oybirliği ile onaylandı.

Meclis Toplantısı sonra açıklama yapan BEKAB Başkanı Mustafa Allar, “Başkanlığını yaptığım, Bolu İli Katı Atık Bertaraf Tesisleri Kurma ve İşletme Birliği (BEKAB) Kasım Ayı Meclis Toplantısını gerçekleştirdik. BEKAB Başkanlığına seçilmem nedeniyle boşalan encümen üyeliğine Seben Belediye Başkanımız Fatih Kavak seçilirken, 2021 çalışma programı, yatırım planı, gelir-gider bütçesi ve tüzük değişikliği üyelerimizce oybirliği ile onaylandı. Katılım ve katkı sağlayan tüm üyelerimize teşekkür ederim. Alınan kararlar Bolumuza, tüm ilçelerimize ve beldelerimize hayırlı olsun” dedi.