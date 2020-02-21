Bekçiler görev başında

Haber: C. Kutay Aykan

Türkiye genelinde ve ilimizde görev yapmaya başlayan bekçilerin yetkileri tartışma konusu olmaya devam ederken, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi emrinde bulunan bekçiler, görevlerini en iyi şekilde yapmaya devam ediyorlar.

İlimizde yaşayan mülteci gençlerin adeta mekanı haline gelen Kent Meydanı Mehmet Yüceer Sanat Merkezinin önünde özellikle akşamları bir araya gelen genç mülteciler çevreye rahatsızlık vermeye devam ediyor. Vatandaşların şikayeti üzerine bölgeye gelen görevli bekçiler, telsiz anonsu üzerine bölgeye giderek, çevreye rahatsızlık veren gençleri bu bölgeden uzaklaştırarak, görevlerini yerine getirdiler.