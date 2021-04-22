Bekçilerden “dolandırılmayın” uyarısı

Haber: Onur Akçelik

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı bekçi ekipleri, vatandaşları her türden dolandırıcılığa hırsızlığa ve ticaret sırasında yaşanabilecek olumsuzluklara “ Önlem Al!” karşı el broşürü ve sözlü bir şekilde uyardı. Dolandırıcılar genellikle yaşlı kesimi kandırmaya yönelik girişimlerde bulunuyorlar. Bekçi ekipleri de yaşlı kesime ağırlık vererek onları bu tür olumsuz durumlara karşı hem bilgi verildi hem de uyarı yapıldı. Dağıtılan broşürlerde şu bilgilere yer verildi;

EVİNİZİN/İŞYERİNİZİN GÜVENLİĞİ İÇİN TEDBİR ALIN!

- Kapınızı kilitlemeyi ihmal etmeyin.

- Yeni bir eve taşındığınızda kapı kilit göbeğini değiştirin ve alarm taktırın.

- Tanımadığınız kişilere evinizin kapısını açmayın

- İşyerinizin çevre aydınlatmasının yeterli olmasına özen gösterin.

ARAÇTAN HIRSIZLIKLARA KARŞI TEDBİRLİ OLUN!

- Seyir halinde olsanız bile aracınızdaki değerli eşyalarınızı dışarıdan erişilmeyecek yerlerde muhafaza edin, aracınızın kapılarını kilitli tutun.

- Yüklü miktarda para ve değerli eşya taşıdığınızda takip edilmediğinizden emin olun.

ARAÇ ALIP-SATARKEN TEDBİRLİ OLUN!

- Devir işlemlerinizde paranızı iyi muhafaza edin ve takip edilmediğinizden emin olun.

- İnternet üzerinden gördüğünüz araçlar için kaparo göndermeyin.

- Araç veya gayrimenkul alırken ödemelerinizi noterlerin kullandığı “Güvenli Ödeme Sistemi” ile yapın.

- Satış bedelini, sadece resmi olarak satış yaptığınız kişi adına havale yapın.

POLİS, ASKER, HAKİM VEYA SAVCI, SİZDEN PARA İSTEMEZ!

- “Adınız veya banka hesabınız, FETÖ/PKK terör örgütü ile ilgili yürütülen soruşturmalara karıştı” gibi senaryolar üretilerek sizden para, altın istemeleri halinde inanmayın.

- Telefonunuza “Ödül Kazandınız”, “Hakkınızda icra takibi başlatıldı”, “Sigorta borcunuz var”, “Krediniz çıktı” vb. şeklinde gelen mesajlara itibar etmeyin.

ARACINIZI GÜVENMEDİĞİNİZ KİŞİLERE TESLİM ETMEYİN

- Güvenmediğiniz otopark görevlilerine aracınızı teslim etmeyin.

- Aracınızda değerli eşya bırakmayın.

- Trafik kazası dahil her ne sebeple olursa olsun aracınızdan inerken kontak anahtarınızı ve değerli eşyalarınızı yanınıza alın.

- Aracınızın yedek anahtarını güvenli yerlerde muhafaza edin.