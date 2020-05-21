Bekçilerin sabrını zorladı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Kadın, bekçilerle yaşadığı tartışmayı videoya alırken, bekçilerin sabırlı ve kibar tavrı dikkat çekti. 20 Mayıs 2020 Çarşamba 19:46 Olay, bugün öğle saatlerinde kentin en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi'nde meydana geldi. Maskesiz dışarı çıkmanın yasak olduğu kentte, caddede görevli bekçi ekibi maskesiz şekilde yanında köpeği ile yürüyen Elif N. İ. isimli kadına cezai işlem uygulamak için durdurdu. Kendisinin de memur olduğunu iddia eden kadın, bekçilere zorluk çıkardı. Köpeğini veterinere götürmek için dışarı çıktığını söyleyen kadın aynı zamanda cep telefonu ile kayda girdi. Bekçi ekipleri, kadından cezai işlem uygulamak için kimliğini istedi. Kadın bu duruma da tepki göstererek bekçilere kimlik göstermeyi reddetti. Bekçiler kibarca maskesiz şekilde caddede yürümenin yasak olduğunu, kararın Valilik tarafından alındığını ve bu nedenle cezai işlem uygulamaları gerektiğini söyledi. Elif N. İ. isimli kadın, bekçilerin kibar tavırlarına rağmen kimliğini vermemek için direndi. Daha sonra polis ekipleri olay yerine geldi. Polis, kadına bekçilerin işlerini yaptığını ve kendisine cezai işlem uygulanması gerektiğini anlatmaya çalıştı. Kadın kendisine ceza uygulanacağı sırada "Maske takmadığım için ceza yazıyorlar" diyerek ağladı.

Kadına maske takmadığı gerekçesiyle 392 TL adli para cezası uygulandı. Polis tarafından ceza yazıldığı sırada sebepleri, Valilik kararı ve itiraz hakkı olduğu kibarca anlatıldı. Kadın tüm yaşananları kayda alıp sosyal medyada yayınladı.