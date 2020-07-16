Bekil ailesi için yardım kampanyası

Haber: N. Halid Altundal

Geçtiğimiz günlerde Mudurnu ilçesi Alpagut köyünde Cemil Bekil’e ait iki katlı evde yangın çıktı. Yangında evde mahsur kalan Cemil Bekil’in iki çocuğu kurtarılamayarak yaşamını yitirirken ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Mudurnu Kaymakamlığı acılı baba için harekete geçti. Başlatılan yardım kampanyasına vatandaşların destek vermesi istendi. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, “İlçemiz Alpagut köyünde 14.07.2020 tarihinde meydana gelen yangın sonucu evini kaybeden Cemil Bekil için destek olmak isteyen vatandaşlarımız Mudurnu ilçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı hesabı olan TR 7200 0100 0057 1088 5183 5008 IBAN nolu Ziraat Bankası hesabına açıklama olarak “CEMİL BEKİL’e ödenmek üzere ŞARTLI BAĞIŞ” yazarak yardımda bulunabilirler” ifadelerine yer verildi.

Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2020, 13:53