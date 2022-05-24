Bekir Develi Gerede’liler İle Buluşacak

Haber: Uğur Balaban

Daha önce Gerede Belediyesi kültür faaliyetleri kapsamında bir çok ünlü ismi Gerede’ye getirerek programlar düzenledi ve programlar ilçe halkı tarafından büyük ilgi görmüştü. 1 Haziran Çarşamba akşamı ise Bekir Develi Saat:20.30’da ‘’Bizim Hikayemiz’’ isimli Söyleşi programında Melih Gökçek Kültür Merkezinde sahne alacak. Söyleşi programının girişleri ücretsiz olacak.

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar; ‘’Kültür faaliyetleri kapsamında 1 Haziran Çarşamba günü Saat: 20.30’da Ünlü program yapımcısı ve yazar Bekir Develi’yi ilçemize getiriyoruz. 1 Haziran Çarşamba akşamı 20.30’da Melih Gökçek Kültür Merkezimizde Bekir Develi’nin yapacağı ‘’Bizim Hikayemiz’’ isimli söyleşi programına tüm hemşehrilerimi davet ediyorum. Yıl içerisinde bu ve buna benzer etkinliklerimiz devam edecek’’ dedi.