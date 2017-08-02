Haber; SEMİH BAYKAL

Sabah ve akşam olmak üzere günde çift antrenman yapan milli sporcular, 2018 Kış Olimpiyatları ile öncesinde gerçekleşecek tekerlekli kayak şampiyonası hazırlıklarını sürdürüyor. Tekerlekli kayaklarla günde 30 kilometreye yakın antrenman yapan milli sporcular önce Makedonya ve Yunanistan'da düzenlenecek tekerlekli kayak şampiyonalarında daha sonra da Güney Kore'de yapılacak Kış Olimpiyatları'nda madalya kazanmayı hedefliyor.

Milli Takım Antrenörü Elif Belice, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sporcuların yorucu bir kamp dönemi geçirdiğini belirterek, yaklaşık 25 gün sürecek bir kampa girdiklerini söyledi. Kampın ardından Makedonya ve Yunanistan'da uluslararası tekerlekli kayak yarışlarına katılacaklarını aktaran Belice, daha sonra Türkiye'de uluslararası bir yarışta yer alacaklarını bildirdi. Belice, kamp döneminde tekerlekli kayak yarışları ile 2018 Kış Olimpiyatları'na hazırlık yaptıklarını ifade ederek, "Yorucu bir kamp dönemi geçiriyoruz çünkü tekerlekli kayak zor bir branş. Kayaklı koşu da çok zor bir branş. O yüzden sporcular için hem zor hem de güzel. Hem tırmanış hem iniş hem de düz alanda çalışma yapıyorlar. Yarışlarına göre antrenman şekilleri değişiklik gösteriyor. Her gün farklı programlar uyguluyoruz. Günde 10 kilometre yol yapıyorlar. Bazen de 30 kilometreye kadar antrenman yaptıkları oluyor." dedi.

Mili Takım Antrenörü Soner Taşkın ise hedeflerinin 2018 Kış Olimpiyatları'nda başarı elde etmek olduğunu belirterek, "Şu anda çalışmalarımız iyi gidiyor. Hedefimiz 2018 Olimpiyatları. 3 erkek ve bir kadın sporcu ile olimpiyatlara katılmayı hedefliyoruz. 2018 Olimpiyatları'nda Türk bayrağını en iyi şekilde dalgalandırmayı istiyoruz. Hedefimiz en az 3 sporcu ile derece elde ederek madalyaları ülkemize getirmek." şeklinde konuştu.