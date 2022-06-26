Beklenen Aşırı Yağışa Dikkat!

Haber: Ceylan Beykoz

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi tarafından yapılan uyarıda, “Batı Karadeniz’de halen yerel kuvvetli olarak devam eden sağanak yağışların; bu gece (Pazar) saatlerinden itibaren etkisini artırarak, Pazartesi gece saatlerine kadar, Batı Karadeniz genelinde çok kuvvetli (51-75 kg/m2/12 saat); Bartın, Karabük, Zonguldak, Düzce ve Kastamonu çevreleri ile Sinop’un iç ve batısında yer yer şiddetli(76-100 kg/m2/12 saat), Bartın il geneli ile Kastamonu’nun kuzeyi, Karabük’ün kuzey ve batısı, Sinop’un batısı, Zonguldak’ın iç kesimleri ile Düzce’nin batısında yer yer aşırı (100 kg/m2/12 saat üzeri) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verildi.

Pazartesi günü 00.00’dan gece 23.59’a kadar beklenen aşırı yağışta m2’ye 100 kg/m² üzeri yağması bekleniyor.