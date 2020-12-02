Beklenen atama yapıldı



Haber:Erdal Tanrıverdi

Perçin Uluslararası Nakliye İthalat ve İhracat Tic. Ltd. Şti. sahibi olan ve uluslararası nakliye işi ile uğraşan İşadamı Kayhan Perçin DEVA Partisi, Bolu Kurucu İl Başkanı olarak görevlendirildi. Dün akşam saat 17.00’da partinin genel merkezinde yapılan atama sonrası görüşlerini sorduğumuz Perçin, “Sayın Genel Başkanımız Ali Babacan, Bolu İl Teşkilatını kurma görevini genel merkezimizde şahsıma verdi. Sayın Genel Başkanımızın verdiği görevin sorumluluğu ve bilinci ile Ocak ayı ortasına kadar İl teşkilatımızı ve Mart ayı sonuna kadarda tüm ilçe teşkilatlarımızı tamamlayarak yüzümüzü ilk seçimlere çevireceğiz. Çalışmalarımıza hemen başlayıp en hızlı şekilde sonuçlandıracağız. İlk etapta il teşkilatımızı 20 kişilik kadroyla tamamlamak istiyoruz. Genel Başkanımız Babacan Bolumuza çok önem veriyor. Bolu’yu çok sevdiğini belirten Sayın Babacan en kısa zamanda ilimizi ziyaret edeceğini de söyledi” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2020, 21:09