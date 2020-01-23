Beklenen kar geldi

Haber: N. Halid Altundal

Kış aylarının etkisini göstermesiyle birlikte yüksek kesimlerde yer yer devam eden kar yağışları il merkezinde bir türlü etkili olmuyordu. Sıcaklıkların ilimizin çeşitli bölgelerinde -23 derecelere kadar düştüğü ilimiz Bolu için Meteoroloji Genel Müdürlüğünden geçtiğimiz gün bir son dakika uyarısı yapıldı. Meteorolojiden turuncu uyarı olarak yapılan duyuruda yoğun kar yağışı beklenildiği belirtilmişti. Yapılan duyuru neticesinde ilimiz Bolu’ya beklenen kar nihayet yağmaya başladı. Saat 9.30 civarında şehir merkezine yağmaya başlayan kar etkisini giderek artırırken İzzet Baysal Caddesi beyaza büründü. Kar yağışının yoğun bir şekilde devam edeceği beklenirken meteorolojiden vatandaşlara; buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2020, 11:45