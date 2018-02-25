Haber: Esra Öztürk

Günlerdir yağması beklenen kar yağışı Bolu Dağı’nda etkisini göstermeye başladı. Otoyolun Bolu Dağı Tüneli ile D-100 karayolunun Abant kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkiinde gece başlayan yağmur yerini sabah saatlerinde kar yağışına bıraktı. Kar kalınlığının yer yer 10 santimetreye ulaştığı Bolu Dağı’nda kar küreme çalışmaları başlatıldı. Trafik ekipleri sürücüleri kış lastiği olmadan yola çıkmamaları, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarılarda bulundu.