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Beklenen karar çıktı

​​​​​​​Tepecik Mahallesi Muhtarı Mehmet Çetin’in 25.09.3019 tarihinde Bolu İl Trafik Komisyonuna verdiği dilekçe 4 ay sonra kabul edildi. Okul önündeki kazaları önlemek amacıyla Kuran Kursunun olduğu bölgeye trafik ışıklarının yerleştirilmesine karar verildi.

Beklenen karar çıktı

Haber: C. Kutay AYKAN

Bölgede sık sık trafik kazalarının meydana gelmesi nedeniyle Tepecik Mahallesi Muhtarı Mehmet Çetin, konuyla ilgili olarak çalışmalar başlatarak İl Trafik komisyonuna bir dilekçe yazarak, taleplerini sunmuştu.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Muhtar Çevik, “Mahallemizde bulunan Kuran Kursu yanında çayır köyü sapağındaki kavşakta sık sık kazalar yaşanmaktadır. İlgili birimler ile yapılan çalışmalar neticesinde trafik ışığı takılsın isterken il trafik komisyonundan orta refüjü kapatma kararı çıkmış ve çok üzülmüştük. Bolu Valimiz  Ahmet Ümit, Emniyet müdürümüz Armağan Adnan Erdoğan ve ilgili birimlerce yapılan görüşmeler ve mücadelemiz sonucu kapatma kararı iptal edilmiş ve trafik ışığı konulmasına oy birliği ile karar verilmiştir. Alınan karar doğrultusunda Karayolları ve Sedaş il müdürleri ile görüşülmüş ve onayları alınmıştır. Bolu Belediye Başkan yardımcısı ile yapılan görüşmeler neticesinde çalışmalar başlayacaktır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

İl Trafik Komisyonu tarafından alınan karar doğrultusunda, Tepecik Mahallesi Muhtarı Mehmet Çevik’in girişimleri sonrası Kuran Kursunun olduğu bölgeye trafik ışıklarının en kısa sürede yerleştirileceği bildirdi.

Esra Perçin

Esra Perçin

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