Beklenen projenin açılışı yapıldı



Haber: Ceylan Beykoz

Bolu’nun Gerede ilçesinde açılışı yapılan Ankara İçmesuyu 2. Merhale Gerede Sistemi Projesi’yle Ankara’nın 2050 yılına kadar içme suyu ihtiyacı karşılanacak.Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Bolu’nun Gerede ilçesinde inşa edilen ve Türkiye’nin en uzun içme suyu tüneli olan Ankara İçmesuyu 2. Merhale Gerede Sistemi Projesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın telekonferansla katılımıyla açıldı. Gerede ilçesinin güneydoğusundan başlayıp güneye doğru ilerleyen ve Çamlıdere Barajı’nda son bulan Gerede Tüneli ile Ankara’nın 2050 yılına kadar su ihtiyacı karşılanmış olacak. Gerede’de yapılan açılışa Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Vali Ahmet Ümit, milletvekilleri ve DSİ yetkilileri katıldı.

Açılış sonunda konuşan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, “Bugün sayın Cumhurbaşkanımızın himayesinde 5 tesisin açılışı yapıldı. Bir tanesi Ankara’nın 2050 yılına kadar içme suyu ihtiyacını karşılayacak Gerede Sistemi tünelini açtık. İkinci tesisimiz yine Gerede’nin organize sanayi bölgesinin atık sularını arıtılması için yaptığımız atık su arıtma. Maliyeti de yaklaşık 40 milyon lira” dedi.

“SU STRESİ YAŞAYAN BİR ÜLKEYİZ”

Suyu bilinçli kullanılması gerektiğini vurgulayan Özkaldı, “Su zengini bir ülke değiliz. Bunu her platformda rahatlıkla söylüyoruz. Su stresi yaşayan bir ülkeyiz. Akan suyumuzun her damlasını çok bilinçli ve verimli kullanmak zorundayız. Tarımda artık dönüşüm sürecini yaşıyoruz. Eski sulama sistemlerini terkediyoruz. Onun yerine basınçlı, daha az su tüketen sistemlere geçtik. Hatta eskiden yapılmış sulama sistemlerini bile imkanlar ölçüsünde yeniliyoruz. İçme suyu tesislerimizde de büyük kaçak kayıp olan belediyelerimizde bunları önleyici tedbirler almak zorundayız. Belediyelerimize bu yönde tavsiyelerimiz oluyor. Vatandaşlarımıza da suyun değerinin ne kadar kıymetli olduğu bilinciyle tasarruflu kullanmaları yönünde tavsiyelerimiz olacak. Boşa suyu akıtmayalım şeklinde tavsiyelerimiz var” ifadelerini kullandı.