Beklenen yağış geliyor

Haber: N. Halid Altundal

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyrettiği ilimizde yüksek kesimlerde kar yağışı başlarken il ve ilçe merkezlerine kar henüz düşmedi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre ise ilimizde Salı günü hafif kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji verilerine göre hafta içi ilimizde hava Pazartesi günü puslu olacak. Sıcaklığın en düşük 0 en yüksek 3 derece olması beklenen Salı günü ise hafif kar yağışlı hava bekleniyor. Puslu olacağı öngörülen Çarşamba günü sıcaklık en düşük -2 en yüksek 5, Perşembe günü sıcaklık en düşük -1 en yüksek 7 derece ve parçalı bulutlu, Cuma günü ise sıcaklık en düşük 0 en yüksek 9 derece ve az bulutlu olacak.

HAFTAYA SAĞANAK YAĞIŞ

Beklenen yağışların oluşmaması nedeniyle su seviyesinde azalma görülen ilimizde önümüzdeki Pazar günü itibariyle sağanak yağışların etkili olması tahmin ediliyor. Yağışlarla birlikte barajlardaki doluluk oranının da artarak su seviyesindeki tehlikenin de geçeceği tahmin ediliyor.