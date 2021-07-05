Beklenen zam açıklandı!



Haber: Okay Özcan

Enflasyon rakamı hem emeklileri hem memurları hem de sosyal yardım alanları ilgilendiriyor. Çünkü yılın ikinci zammı bu enflasyon rakamlarına göre yapılıyor. TÜİK'in enflasyon rakamını açıklamasıyla birlikte emekli ve memurların zam oranı ortaya çıktı.Yeni rakamın açıklanmasıyla birlikte 13 milyon emeklinin maaşı arttı. 3,5 milyon memura yeni maaş geldi. Kıdem tazminatı tavanı yükseldi. Yaşlılık aylığı arttı. Evde bakım maaşı yenilendi. Engelli maaşı arttı. İşçi emeklileri temmuz ayından yüzde 8 ,45 oranında zam alacak.

Memurlar temmuz ayında maaşlarına yüzde 5,45 enflasyon farkı alacak. Memur emekli maaşlarına 5.45 oranında zam yapılacak.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 4 BİN 330 LİRA!

Buna göre; en düşük memur maaşı yeni zamla birlikte 4 bin 330 lira oldu. En düşük Bağ-kur esnaf emekli maaşı 2 bin 350 lira oldu. En düşük Bağ- kur tarım emekli maaşı bin 860 lira oldu. En düşük SSK emekli maaşı 2 bin 624 lira oldu.

Yeni zam ile birlikte valinin mevcut maaşı 14.835 liradan 15.643 liraya çıkacak. Araştırma görevlisinin mevcut maaşı 7.596 liradan 8 bin 9 liraya çıkacak.

Uzman doktorun (1/4) yeni maaşı 9 bin 314 liradan 9.821 liraya çıkacak. Öğretmenin yeni maaşı ise 6.049 liradan 6.378 liraya çıkacak.

Mühendisin (1/4) yeni maaşı 8.001 liradan 8.437 liraya çıkacak. Avukatın yeni maaşı 7.639 liradan 8.055 liraya çıkacak.

Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2021, 13:24