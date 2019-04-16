Beklenen zam geldi

Haber: C. Kutay Aykan

Yüksek olan kırmızı ete göre fiyatı daha uygun olduğu için tercih edilen beyaz ete Nisan ayı itibariyle zam geldi. Gerçekleşen zam sonrası 9-9.5 liraya satılan bütün pilicin fiyatı 12.5-13 liraya, 18 liraya satılan pilicin fiyatı 23 liraya, 9 liraya satılan piliç but 12.5 liraya ve kanat ise 12 liradan 15 liraya yükseldi. Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği (BESDBİR) Başkanı Sait Koca, yapılan zam sonrası konuyu Hürriyet’ten Dinçer Gökçe’ye değerlendirdi.

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre BESDBİR Başkanı Sait Koca, son 6 ayı aşkın bir süredir zararına satış yaptıklarını öne sürerek, fiyatlarda bir artışa gittiklerini söyledi. Yemek sanayicileri ise, zam oranının yüksek olduğuna işaret ederek “insafsız bir zam oranı” yorumunda bulundu.

DÜNYA GENELİNDE BİR ARTIŞ

BESDBİR Başkanı Sait Koca, zam kararının gerisinde, artan maliyetlerin olduğuna işaret etti. Sait Koca, zam oranlarına ilişkin bir yorum yapmazken “Her firmanın fiyatı farklıdır” demekle yetindi. Sektör olarak son 6-8 aylık dönemde zarar ettiklerini savunan Koca, “Domatesin 10 lira olduğu bir ortamda tavuk etinin 12-13 lira olması çok da yüksek değil” yorumunda bulundu. Koca, dünya genelinde de piliç eti fiyatlarında ciddi bir artış olduğuna işaret etti.

YEMEK SANAYİCİLERİNDEN TEPKİ

Zam kararına ilk tepki ise, yemek sanayicilerinden geldi. Toplam tavuk eti üretiminin yüzde 20’sini 5 bin kadar yemek firması eli ile tüketiliyor. Bu da yıllık 180 bin ton tavuk etine denk geliyor.

İstanbul Yemek Sanayicileri Derneği Başkanı Sedat Zincirkıran konuyla iligli, “Zam kararı seçimden hemen sonraki bir-iki gün içinde yansıdı. Evet belli maliyet artışları olabilir. Zam oranı yüzde 20 ile 28 arasında değişiyor. Bu oranlar tek kelime ile korkunç. Yemek sanayicileri için olduğu kadar, nihai tüketici için de çok insafsız bir zam oldu” diye konuştu. Başkan Zincirkıran, zammı, beyaz et sektöründe faaliyet gösteren tüm firmaların uyguladığını söyledi.