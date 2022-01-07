BEKLENMEDİK DURUMLAR !

Yazıyı Özge Nur Dilber’in sesinden dinlemek için videoyu çalıştırın...

Beklenmedik durumlarda ani karar verme ve olayları çözme yeteneğiniz var mıdır? Şimdi bu nereden çıktı diyeceksiniz? Günümüzde insanları gözlemlediğimde birçok kişinin beklenmedik durumlarda ne yapacağını şaşırdığını hemen elindeki telefona sarılıp arkadaşlarından ve ailesinden yardım isteme moduna girdiğini görüyorum.

Aslında buda insanların kendine ne kadar güvendiğini ve ne kadar yaratıcı düşündüğünü gösteriyor. Ben ani olaylara karşı pratik çözümler bulmakta biraz yetenekliyi galiba. Çünkü yaşanan olaylarda hep kendim bir çözüm yolu bulmaya çalışırım. Benim için bu olaylarda yardım istemek son çaredir ancak kimden, ne zaman yardım isteyeceğimi de bilirim çünkü böyle yetiştim.

Beklenmedik durum değince bakın size yıllar önce yaşadığım ve bulduğum çözümle herkesi şaşırttığım bir olayı anlatayım. 1999 depremlerinden hemen sonra tek katlı bir eve taşınmıştık. Beni tanıyanlar uykuyu sevmediğimi geç uyuduğumu bilirler. Bir gece herkes yattı. Ben tek başıma televizyon izliyorum ve işim bitince de yer yatağında yatacağım.

İzlediğim televizyon programı bitti. Tam ışıkları kapatıp yatağa gideceğim birde baktım. Halının üzerinde bir sürü karınca ve benim yatacağım yatağa doğru ilerliyorlar. Karıncaları temizlemeye kalksam hepsiyle başa çıkmam imkânsız. Ev ahalisini uyandırsam herkes kalkacak. Daha pratik bir yol bulmalıydım ki o karıncalar benim yaratacağım yatağa gitmesin ve sabaha kadarda kimseyi rahatsız etmesin.

Hemen bu karıncalar buraya niye geliyor? Karınlarını doyurmak ve yiyecek bulmak için peki ben bunlara yiyecek bir şey versem her halde beni ve yatağımı rahat bırakırlar. Ama ne vereceğim karıncalar ne sever? Diye düşünmeye başladım. Aklıma buzdolabındaki reçel geldi yavaşça mutfağa gittim kahvaltılıkların içinden reçel tabağını çıkardım. Karıncaların geldiği yere koydum. Birazcık izledim. Benim yatağıma doğru gelen karıncalar yön değiştirerek reçel tabağına doğru gitmeye başladılar. Bunu görünce gönül rahatlığıyla ışıkları kapatıp yatağıma yattım.

Sabah annemin sesiyle uyandım. Gülümseyerek Onur bu gece bütün karıncalara ziyafet vermişsin dedi. Gülümseyerek evet dedim onları reçel ile şaşırt masaydım burada uyuyamazdım dedim. Sonra reçel tabağına baktım içi karınca dolmuştu yani tabağın içine giren karıncalar orada kalmış. Yaptığım plan işe yaramış yatağımın etrafında tekbir karınca yoktu. Gece boyunca kimseyi de rahatsız etmemişlerdi.

Şimdi bu anıyı niye anlattın diye soracaksınız? Hemen açıklayayım

Bazı engelli ailelerinin beklenmedik durumlara çocuklarını hazırlamadıklarını üzülerek söyleye bilirim. Şimdi bazıları Onur herkes senin gibi değil diyecekler. Evet, belki herkes benim gibi düşünemez ancak herkes belli bir düzeyde öğrenebilir. Bazı aileler bunu unutuyor. Sanki hep engellenen bireyin yanında olacakmış gibi davranıyorlar. Engellenen bireyin tüm hayati ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorlar. Sonrada çıkıp bizden sonra bu çocuk ne olacak diyorlar.

Siz engellenen bir bireyin tüm ihtiyaçlarını karşılarsanız ona saksıdaki bir bitki gibi davranırsanız elbette sizin yokluğunuzda yaşamsal ihtiyaçlarını gideremeyecektir. Elbette tek başınayken beklenmedik bir şey olduğunda işin içinden çıkamayacaktır. O yüzden ne olur engellenen kişilerinde en azından belirli şeyleri öğrenebileceğini unutmayın ve elinizden geldiği kadar beklenmedik bir durumda kalınca ne yapacağını öğretmeye çalışın.

Bakın arkadaşlar anlatmaya çalıştığım şey kolay bir şey değil. Ancak imkânsızda değil. Bu yüzden özellikle fiziksel engellenen arkadaşlarımızı beklenmedik durumlarda kaldıklarında ne yapması gerektiğini öğretmeye bakalım. Ne zaman, nerede, kimden, nasıl yardım isteyeceklerini bilsinler. Eğer bunu bilirlerse siz yanınızda olmasanız bile bir şekilde zor durumlardan kurtulabilirler…

Yazan: Onur Ustaoğlu – Seslendiren: Özge Nur Dilber – Bolçi’nin Katkılarıyla Bolu Olay Gündem Gazetesi Konuşan Yazılar…

Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2022, 01:06