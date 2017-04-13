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13 Nisan 2017 Perşembe
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    • Beklentilere milletimizle cevap vereceğiz

    Bolu Ak Parti Milletvekili Ali Ercoşkun, 16 Nisanda yapılacak olan Referandumla ilgili açıklamalarda bulundu. Ercoşkun “ Gönül coğrafyamızın, Müslümandünyasının Türkiye'den beklentilerinemilletimizleyanıt vereceğiz” dedi.

    13 Nisan 2017 Perşembe 10:43
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    Beklentilere milletimizle cevap vereceğiz

    Haber: Ceylan BEYKOZ

    AK Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, Anayasa değişikliği çalışmalarını Sağlık Mahallesi'nde sürdürdü. Milletvekili Ercoşkun, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Bakan Yardımcı Yüksel Coşkunyürek, İl Genel Meclis Başkanı Yaşar Yüceer, Merkez İlçe Başkanı Adil Esen, Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Hasan Kanca ile birlikte Çorumlular Dernek Başkanı Fikret Kısar ve dernek üyelerini ziyaret etti. 7 Düvelle mücadele ettiklerini belirten Ercoşkun “Yedi düvel bir olup önümüzü kesmeye çalışıyor. İçerideki hainleri maşa olarak kullanıyorlar. 16 Nisan, Almanya, Avusturya, Hollanda, Belçika, ABD ve Rusya'sına kadar, 7 düvele karşı bir oylama olacak. Daha çok işimiz var. Çünkü Türkiye'den bütün Müslüman dünyasının, ümmetin beklentisi var. Bu beklentilere milletimizin desteğiyle yanıt vereceğiz inşallah. Bizler sizlerin evladınız sayılırız. Sadece seçim zamanlarında sizlerle beraber değiliz. Ne zaman bir derneğiniz, bir cemiyetiniz, bir düğününüz ya da bir acınız olsa, bugüne kadar hep sizlerle birlikte olduk. Olmaya da devam edeceğiz inşallah. Cumhurbaşkanımızın arkasında çalışmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız da sizin içinizden çıkan bir evladınız. Sizin kalbinizden ne geçiyorsa, bu ülke, bu coğrafya için ne geçiyorsa, bu ümmete hizmetler yapmaya çalışıyoruz. Bunun arkasında yatan en önemli gerçek bu” ifadelerini kullandı.

     

    Milletvekili AliErcoşkun, dernek binasında kendisini dinleyen çok sayıda vatandaşa seslendiği konuşmasında, "Bu ülkenin büyük zenginlikleri var. Çok büyük tarihimiz var. Cenab-ı Hak hiçbir millete 16 devlet kurmayı, 17'nci de hüküm sürmeyi nasip etmemiş. Bunun nasip olduğu tek millet Türk Milleti. Hak ve adalet çerçevesinde hükmetmiş bir milletiz. Birlikteliğimizi  17. kez bu bereketli topraklarda, Anadolu'da, dünyanın belki de düğüm noktasında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın deyimiyle topuna karşı dimdik durarak, devam ettirmeye gayret ediyoruz hep beraber. Gücümüzün ve ecdadımızdan aldığımız gücümüzün farkına vardıkça da, önümüze doğru, geleceğe doğru sağlam adımlarla ilerliyoruz. Tabi bu sağlam adımlar kimleri rahatsız ediyorsa, yeri geliyor içimizdeki hainleri maşa olarak kullanıyorlar, yeri geliyor dışarıdaki yedi düvel bir olup Türkiye'nin önünü kesmek için adımlar atıyor. Hepiniz çok iyi görüyorsunuz. Biliyorsunuz ve bu manada da neyin neden yapıldığını, neyin hedeflendiğinin farkındasınız. Şu an çok büyük bir mücadele var. Herşey çok iyi giderken, üçüncü köprü, üçüncü hava limanı, nükleer enerji santralleri, bir bir dünyanın imrendiği projeler yapılırken, ortaya çıkan Gezi olayları, 17-25 Aralık yargı darbesi girişimi ve 15 Temmuz'da medeniyet tarihimizin en büyük ihanetiyle karşı karşıya kaldığımız süreçler aslında tüm bunların bir göstergesi. Her zaman en doğruyu en zor zamanda çekip çıkaran bu millet, 15 Temmuz'da cesaretiyle, ferasetiyle, iradesiyle Cumhurbaşkanımızın arkasında dimdik durarak herkese gerekli cevabı verdi” dedi.

     

    Bu Anayasa değişikliği içimizdeki tüm cephelere gerekli cevabı vereceklerini belirten Ercoşkun açıklamasını “Almanya, Avusturya, Hollanda, Belçika, ABD ve Rusya'sına kadar herkese hak ettiği cevabın verileceği bir oylama olacak. AK Parti ile MHP'nin beraberce getirdiği bir oylama olduğunu da unutmayacağız. Biz mili ve manevi değerlere sahip bir milletiz. Mesele vatan olunca, bayrak olunca, toprak olunca bir araya gelme ve bir arada durma zamanıdır. Ve burada gayretimizden hiç şüphemiz yok. Biz elimizdeki tüm imkanları hizmet için sonuna dek ortaya koymaya gayret ediyoruz. Elimizde imkan oldukça yapıyoruz. Cenab-ı Hak çalıştıkça bize veriyor, hepimize veriyor. Cumhurbaşkanımız bugün başarılıysa, siz arkasında durduğunuz için başarılı. O yüzden yaptığımız işler doğru. Cenab-ı Hak güç kudret verdiği müddetçe, birliğimizi ve beraberliğimizi muhafaza ettiğimiz müddetçe bunları yürüteceğiz. Ama şunu da biliyoruz; Yeri gelir bu millet bir kuru ekmek yer ve bir baş soğana vurur ama kimseye minnet etmez. Kendi kaderini kendi elleriyle çizer, tüm dünyaya karşı mücadelesini ortaya koyar. Şu anda da 7 düvele karşı mücadele ediyoruz. 16 Nisan günü sandıklarda alacağımız netice bunun önemli bir göstergesi olacak. Ama daha çok işimiz var. Çünkü Türk Milleti'nden bütün Müslüman dünyasının, ümmetin beklentisi var. Atalarımızın, ecdadımızın hükmettikleri bu topraklardaki tüm milletlerin beklentisi var. Bu beklentilere sizlerin desteğiyle cevap vereceğiz inşallah” ifadeleriyle sonlandırdı.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Ak, Parti, Milletvekili, Ali

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