Bektaş, 2020 yılını değerlendirdi

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, 2020 yılı içerisinde adliye birimlerince yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. C. Başsavcısı Ahmet Bektaş açıklamasında 2020 yılında ülke genelinde büyük sıkıntılar yaşandığını belirterek, “Savcıların, hakimlerin ve personellerin üstün gayretiyle adli hizmetler konusunda hedeflerimizi gerçekleştirdik. 2020’de bize yansıyan tüm adli olaylarda yüzde 99’dan fazla gelen evrakı çıkartma başarısı gösterdik. Bunca olumsuzluğa rağmen bu büyük bir başarı. Bize göre geciken adalet, adalet değildir” dedi.

“600 DOSYADAN 586 TANESİNİ ÇIKARTMA BAŞARISI GÖSTERDİK”

2020 yılında il genelinde yüzde 10’luk bir suç oranı artışı olduğunu söyleyen Ahmet Bektaş, “Önemsediğimiz bazı suç tiplerinde ise düşüş var. Terör suçlarında yüzde 30, kadına şiddet ve aile içi şiddette yüzde 10’luk düşüş. Bu sene terör suçundan 600 dosyadan 586 tanesini çıkartma başarısı gösterdik. Pandeminin ilk karantina uygulandığı aylar olan Mart, Nisan, Mayıs’ta aile içi şiddette artış olsa dahi, yıl genelinde düşüş var. Hem ticaret hem kullanmayı kapsayan uyuşturucu dosyalarında yüzde 4’lük düşüş söz konusu. Ticaret suçlarının çoğunu da transit satışlar oluşturuyor. Kent içinde böyle bir durum çok fazla yaşamıyoruz. İlimizden 2 büyük yol geçiyor. Sıklıkla bu yollarda yapılan aramalarda elde ediliyor. Üzerinde çokça durduğumuz çocuk suçları konusunda çocuk bürodan gelen 270 civarı 160 küsür dosyayı da karara bağladık. Bu konuda da yüzde 10’luk bir düşüş söz konusu. Önemli bürolarda yaşanan düşüşe rağmen genel davalardaki artışın sebebi çok nitelikli suçlar olmayan, trafik kazaları, intihar teşebbüsleri sonucu yaralanmalar, basın yoluyla hakaret vb suçlar. Bunları çıkartırsak Bolu’da suç oranları stabil denebilir” diye konuştu.

“UZLAŞMA ORANINDA BU SENE YÜZDE 75’İ YAKALADIK”

Uzlaştırma konusuna da değinen Bektaş, “Bizler uzlaşma konusunda derecelere, ödüllere sahibiz. Geçen sene yüzde 60 olan uzlaşma oranında bu sene yüzde 75’i yakaladık. Yine adliyelerimizde devam eden ciddi davalar çalışanlarımızın yoğun gayretleri sonucu, darbe davaları karara bağlandı. Bu davaların karara bağlanması hem bizim hem de Bolu halkı için oldukça iyi sonuçlar doğuracak” ifadelerini kullandı.

“NEREDEYSE HİÇ VAKAMIZ YOK”

Adliyede ve bağlı birimlerde alınan covid tedbirlerinin meyvelerini aldıklarını anlatan Bektaş, “Neredeyse hiç vakamız yok. Hiçbir savcılıkta bizimkinde olduğu kadar sıkı tedbirler alınmıyor. Bu denli sık dezenfektan kullanımı ve temizlik aldığımız virüs tedbirlerinin ciddiyetini gösteriyor” dedi.

GEREDE CEZAEVİ BİRKAÇ AY İÇİNDE AÇILACAK

Cumhuriyet Başsavcısı Bektaş son olarak ceza infaz kurumlarına ilişkin ise şunları söyledi: “Bolu’da infaz kurumları ve kalan tutukluluk sayısı olarak ülkenin ilk 10’una girecek bir potansiyele sahip. Bir de birkaç ay içerisinde açılmasını beklediğimiz Gerede Ceza İnfaz Kurumumuz var. O bölgeye büyük biraz infaz kurumu inşa ettik. Son hazırlıkların tamamlanmasını bekliyoruz.”