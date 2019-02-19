Bektaş MHP Taşkesti adayı oldu

Haber: Kasım ŞAHİN

MHP İl Teşkilatı, 31 Mart Mahalli ve Yerel seçimlerinde gösterilecek adayların YSK’ya son listelerini vermesine birkaç saat kala Taşkesti adayını değiştirdi.

MHP İl Teşkilatı, listelerin YSK’ya teslim edilmesine son birkaç saat kala belde belediye başkan adayını değiştirdi. MHP Genel Merkezi teşkilatın verdiği listeye göre geçtiğimiz günlerde Taşkesti Belde Belediye Başkan adayı olarak Mehmet Öztürk ismini kamuoyuna açıklamıştı.

Ancak pazartesi günü yaşanan gelişmeler üzerine MHP İl Teşkilatı Taşkesti adayını ani bir kararla değiştirerek, Bolu’nun sevilen iş adamı Erkan Bektaş’ı aday gösterdiğini açıkladı.

Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2019, 11:27