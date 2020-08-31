Bektaş'tan adli yıl mesajı

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş 2020-2021 Adli Yıl açılışı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Cumhuriyet Başsavcısı Bektaş yeni adli yıl mesajında, “Medeni toplumların yegane meşruiyet kaynağı hukuka uygunluk ve kutsal adalet duygusunun toplumda yerleşmiş bulunmasıdır. İnsan ve diğer yaratılanlar arasındaki yaratılıştan gelen esas fark akıldan ziyade adalet duygusudur. Adalet toplum ile Devlet arasında manevi bağdır. Büyük medeniyetler adalet ile yükselmiş, adalet güneşinin sönmesi ile yok olmuşlardır” dedi.

“ADLİ YILIN ÜLKEMİZE BARIŞ GETİRMESİNİ DİLİYORUM”

Ülkemizin adalet güneşi ile sonsuza dek baki kalmasının en büyük dilekleri olduğunu belirten Bektaş mesajında ayrıca, “Milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyor, bu ülke uğruna canını veren aziz şehitlerimizi şükran ve minnetle anıyorum. 2020-2021 adli yılın ülkemize, milletimize, insanlığa ve dünyaya barış, sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2020, 14:59