Haber: BMA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından ilimiz Karacasu beldesinde sokak iyileştirme çalışmaları için kullanılmak üzere söz verilen 250 bin TL’lik hibe belediye hesaplarına geçti. Belediye Başkanı Celal Beydili, Bakan Kurum’a yaptığı açıklama ile teşekkür etti.

“BELDEMİZ İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Başkan Celal Beydili açıklamasında Temmuz ayında AK Parti Milletvekilleri Arzu Aydın ile Fehmi Küpçü, İl Başkanvekili Cemil Akay, Merkez İlçe Başkanı Kazım Konak ve diğer ilçe/belde belediye başkanları ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bir ziyaret gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, “Ankara’da Sayın Bakanımız Murat Kurum ile AK Parti Heyeti olarak gerçekleştirdiğimiz verimli görüşmelerin neticesini alıyoruz. Bakanımızla yaptığımız görüşmede beldemiz için bir adet kepçe ve sokak iyileştirmeleri için kullanmamız adına 250 bin TL hibe sözü almıştık. Sağolsun Sayın Bakanımız Murat Kurum, verdiği sözü yerine getirerek önce kepçeyi geçtiğimiz haftalarda beldemize gönderdi. Yine sokak iyileştirme çalışmalarımız kapsamında kullanacağımız 250 bin TL’lik hibe de belediyemiz hesaplarına geçti. Çalışmalarımızda bizlere her zaman destek olan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, değerli Bakanlarımıza, Bolu Milletvekillerimize, İl Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Beldemiz için çalışmaya devam edeceğiz, her şey Karacasu için, vatandaşlarımız için. Karacasu’nun hizmetkarıyız” dedi.