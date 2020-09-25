Haber: BMA

Merkez ilçeye bağlı Karacasu beldesinde Belediye Başkanı Celal Beydili’nin talimatları doğrultusunda periyodik yol bakım çalışmaları ekipler tarafından yapılıyor. Öte yandan beldede Karayolları ile çözülen yol tahsisi konusu sonrası doğalgaz çalışmaları da kaldığı yerden sürdürülüyor. Başkan Beydili çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, “Yollarımızda periyodik bakımları yapmaya devam ediyoruz. Doğal gaz çalışmaları da aynı hızda devam etmektedir. Bizler için önemli olan Karacasu halkı. Vatandaşlarımızı huzur ve refahı için çalışıyoruz. Buna odaklandık. Çalışmalarımızda bizlere her daim destek olan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, değerli Bakanlarımız, Milletvekillerimiz ve İl Başkanımıza teşekkür ediyorum. Beldemizi hep birlikte güzelleştireceğiz” dedi.