Belediye 3 yer için ihale yapacak

Haber: C. Kutay Aykan

Mülkiyeti Bolu Belediyesine ait olan ilimiz Merkez ilçesi Büyükcami Mahallesi Sanat Sokak tünel içinde bulunan 2 adet ve Atatürk Orman Parkında bulunan 1 adet taşınmazı ihale usulü ile kiralayacak. Bolu Belediyesi’nden yapılan duyuruda taşınmazların kiralama işinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile 3 yıllığına yapılacağı belirtildi.

İhaleye katılmak isteyenlerin kiralanacak yerler, aylık kira bedelleri, ihale şartları ve gerekli belgeler için Bolu Belediyesi resmi internet sitesindeki duyuruya bakabileceği belirtilirken ihalenin 28 Mayıs 2019 Salı günü saat 14.00’te Bolu Belediyesi Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonunda yapılacağı açıklandı.