Basın Bülteni

Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, Aladağ’ın üstünde bulunan Bayıklar Köyü’nde sert geçen kış şartlarına dayanamayarak aç kalan ve hasta olan dört (4) köpeğin hayatını kurtardı. Köydeki bir vatandaşın köpeklerin hasta ve ölmek üzere olduğu ihbarı üzerine hemen harekete geçen Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü köye giderek hayvanları alıp Bolu Belediyesi hayvan barınağında tedavi ve rehabilitasyona aldı.

"HİÇBİR CANLI SAHİPSİZ DEĞİL"

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Ağcan ise Bolu’daki hiçbir canlı sahipsiz olmadığını belirterek “Bir vatandaşımızın Bayıklar Köyü’nde kış şartlarından dolayı aç ve hasta halde dört (4) adet köpeğin bulunduğu ihbarı üzerine ekiplerimizi hemen köye yönlendirdik. Köydeki köpekleri ilk olarak orada besleyen görevliler daha sonra onları tedavi etmek üzere hayvan barınağımıza götürdü. O köpekler artık bizim korumamız altında. Bolu’daki hiçbir canlı sahipsiz değil. Bolu Belediyesi olarak başta sokak hayvanları olmak üzere, birçok canlıya sahip çıkıyoruz. Modern hayvan barınağımızın yanı sıra geçtiğimiz yıllarda hayata geçirdiğimiz kuş evleri projesi ile kuşlara da yuva sağlıyoruz. Ayrıca hemen hemen 5 yıldır uyguladığımız kedi evleri projesi ile belki de Türkiye’de bir ilke imza atarak sokak kedilerinin de kendi mahallelerinde barınmalarını ve beslenmelerini sağlıyoruz. Sert geçen kış şartlarında sokaktaki yaşayan tüm hayvanlara yemek bırakıyor ve onların sürekli olarak takiplerini yapıyoruz. Az önce de söylediğimiz gibi biz Bolu Belediyesi olarak tüm gücümüzle bütün canlılara sahip çıkıyor ve onları koruyoruz. Bolulu vatandaşlarımızdan da bu konuda hassasiyet bekliyor, sokak hayvanları ile ilgili en ufak olumsuzlukta belediyemizin ücretsiz hattı olan 444 26 58 numarasını aramalarını ve ihbarda bulunmalarını rica ediyorum” dedi.