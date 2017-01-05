Haber; Aysun BEYKOZ

İŞKUR kamu personeli alım ilanları arasında Kıbrıscık Belediye Başkanlığı’nın kamu personeli alım ilanı yer alıyor. Kıbrıscık Belediyesi’nde istihdam edilmek üzere 5 kamu işçisi alımı yapılacak. İşe alınan personeller daimi olarak çalıştırılacak. Kamu personeli alımına başvurular İŞKUR aracılığı ile yapılacak. İŞKUR ilanında yer alan bilgiye göre, Kıbrıscık Belediyesi 1 montaj işçisi (havalı tornavida), 1 şoför - yük taşıma, 1 hasta ve yaşlı bakım elemanı, 2 asfalt plenti operatörü olmak üzere toplam 5 kamu personeli alımı yapılacak. Kıbrıscık Belediyesi kamu işçisi alımında, montaj işçisi ilanına başvuracak adayların montaj operatörü belgesi ve gruplama operatörü sertifikasına sahip olmaları gerekiyor. Şoför alımına başvuracakların, E sınıfı ehliyet ve asfalt plent operatörü sertifikalarına sahip olmaları gerektiği ilan metninde yer alıyor. Hasta ve yaşlı bakım elemanı ilanına başvuracakların hasta ve yaşlı bakım belgesine, asfalt elenti operatörü ilanına başvuracakların asfalt plenti operatörü sertifikalarına sahip olmaları gerekiyor. Kıbrıscık Belediyesi daimi kamu personeli alım ilanına başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak.

Adaylar başvurularını Bolu İŞKUR il / şube müdürlüklerinden şahsen yapabilirler. İnternet üzerinden başvurmak isteyen adaylar, İŞKUR sitesinde üyelik oluşturduktan sonra kamu personeli alımı ilanlarını görüntüleyebilir ve başvuru yapabilirler.