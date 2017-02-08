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08 Şubat 2017 Çarşamba
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    • Belediye 60 Milyon kredi başvurusu yapacak

    Bolu Belediye Meclisi Şubat ayı ilk toplantısı dün akşam yapıldı. Yapılan toplantıda, başlanacak projeler için toplam 60 Milyon kredi başvurusu yapılacak.

    08 Şubat 2017 Çarşamba 11:19
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    Belediye 60 Milyon kredi başvurusu yapacak
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    Haber: Esra Öztürk

    Bolu Belediye Meclisi Şubat ayı ilk toplantısı Bolu Belediyesi Meclis Toplantı salonunda gerçekleşti. Yapılan toplantıda gerçekleşecek projeler için toplamda 60 Milyon kredi çekilmesi karar verildi. İçlerinde Gölcük Projesi'nin de yer aldığı projeler için Türkiye İller Bankası, İslam Kalkınma Bankası, Avrupa Yatırım Bankası'na ayrı ayrı kredi başvurusu yapılacak. Projeler için ise toplamda 60 Milyon TL kredi başvurusu yapılmış olacak.

    Şubat ayı ikinci toplantısı ise 13 Şubat Pazartesi günü yapılacak.

     

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Belediye, Meclisi, Şubat, Ayı

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