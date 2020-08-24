Belediye 7 arsayı satışa çıkardı

Haber: N. Halid Altundal

Mülkiyeti Bolu Belediyesi’ne ait ilimizin çeşitli bölgelerinde 7 adet arsa satılacak. 8 Eylül Salı günü gerçekleştirilecek ihalelerde satılacak arsaların toplam muhammen bedeli yaklaşık 8 milyon TL’yi buluyor. Belediye tarafından yapılan duyuruda Kılıçarslan Mahallesinde 2, Aşağısoku Mahallesinde 3 ve Paşaköy Mahallesinde 2 adet olmak üzere 7 arsanın ihaleye çıkarılacağı bildirildi. Arsaların toplam alanı ise 6 bin 462,48 metrekare.

Arsalara talip olanlar ihaleye katılmak için istenen belgeler ve idari şartnamelere Bolu Belediyesi resmi internet sitesinden ulaşabilecekler. Arsaların satışı gerçekleşirse belediyenin kasasına tam 7 milyon 950 bin 100 lira girecek.