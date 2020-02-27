Belediye 8 personel alacak

Haber: BMA

Mengen Belediyesi, Turhan Bulut başkanlığında hizmet kapasitesini her geçen gün genişletmek ve vatandaşların talepleri doğrultusunda ihtiyaçların kısa sürede giderilmesini sağlamak adına çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda ilana çıkan Mengen Belediyesi bünyesindeki Personel Hizmetleri Limited Şirketi, belediye hizmetlerinde çalıştırılmak üzere 8 personel alınacağını duyurdu.

Belediye resmi internet sitesinden de yayınlanan ilana göre Mengen Belediyesi 3 şoför, 3 servis elemanı, 1 marangoz ve 1 de ön büro elemanı alacak. Belediye tarafından yayınlanan personel ilanında başvuruların 26 Şubat – 5 Mart 2020 tarihleri arasında alınacağı bildirildi. Ayrıca alınacak personellerde aranan nitelikler ve şartlar için Mengen Belediyesi resmi internet sitesindeki ilana bakılabileceği belirtildi.

Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2020, 10:16