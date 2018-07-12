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12 Temmuz 2018 Perşembe
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    • Belediye aracıyla kaza yapan hangi müdürün eşi?

    Belediye Meclisi Temmuz ayı ikinci olağan toplantısı Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya CHP Gurup Başkan Vekili Erhan Beykoz’un sözleri damgasını vurdu.

    12 Temmuz 2018 Perşembe 14:16
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    Belediye aracıyla kaza yapan hangi müdürün eşi?

    Haber: Ceylan Beykoz

    CHP Gurup Başkan Vekili Erhan Beykoz belediye ile ilgili konularda konuşmak üzere söz aldı. Beykoz konuşmasına başlarken, vefat eden İzzet Baysal Muhtarına rahmet, ailesine sevenlere sabırlar dileyerekkonuşmasına başladı. Beykoz, “Sayın başkan % 100 hissesi belediyemize ait Tabiatın Kalbi Şirketimizde yetkili ve bir dairemizin başında müdür olan arkadaşın hanımı, şirket aracıyla kaza yaptı mı? Milletin malını daire müdürünün eşine hangi hakla ve hangi yetkiyle veriliyor ki, belediyede çalışan bu hanım arkadaşımız motosikletli kazaya karışıyor?“diye sordu. Başkan Yılmaz, ise Beykoz’un bu sorusuna “Konudan bilgim yok, bilen varsa açıklasın” diye diğer müdürlere sordu ama cevap alamadı. Sonrasında Beykoz “Ben size istediğiniz anda gerekli bilgiyi veririm” dedi.

    Yeni yapılan belediye binasıyla ilgili de soru yönelten Beykoz, “15 gün evvel yağan yağmurda yeni belediye binamızın duvarları ve katların zemininde su birikintileri meydana geldi. İşin başındayken bu konunun çözülmesi gerekmez mi? Ayrıca gösteri salonunun loca kısımlarında oturanların gösteri yapanları görme şansı yok. Bu loca olarak ayrılan yerlerin kaldırılması gelecek izleyiciler için güzel olacaktır” dedi.

    Caddede yapımına başlanan kafe ile ilgili de soru yönelten Beykoz, “Sayın Başkan İzzet Baysal Caddesine yapımına başlanan kafe, görüntü olarak çok çirkin duruyor. Üstelik o alanda çok sayıda kafe var. Hazır yol yakınken, bu karardan vazgeçiniz. Bu görüntünün bozulmasını önlemiş oluruz” dedi.

    Özek Sokakta bir meclis üyesinin işyerinin merdivenleri kaldırımın üstünde durmasıyla ilgili de cevap beklediğini belirten Beykoz,” Bu konuyla ilgili bilgi verecektiniz, bilgisi olan hatta kendisi burada olan Meclis Üyesi Aytaç Eskicioğlu gerekli bilgilendirmeyi yaparsa sevinirim”dedi.

    Beşkavaklar Mahallesinde yıkımı zabıta müdürlüğü tarafından taraflara tebliğ edilen metruk binanın ne zaman yıkılacak sorusunu da tekrar başkana soran Beykoz,“Mahalleli ve biz merakla yıkımın gerçekleşmesini bekliyoruz. Sizin imzanızla yıkımın yapılmaması halinde, belediyenin yıkacağına dair tebligat tarafların elinde olduğunu biliyorum. Gereğini ne zaman yapacaksınız?” diye sordu.

    Başkan AlaaddinYılmaz CHP Gurup Başkan Vekili Erhan Beykoz’un sorularını tek tek cevapladı. Yılmaz sorulara sırasıyla, “Yeni belediye binamız henüz bitmedi. Çeşitli aksaklıklar yaşanabilir, üstelik yoğun yağmurda Bolu olarak sıkıntı yaşamadık. İzzet Baysal Caddesine yapılan kafelerin kararı meclisten geçti. Siz başka ülkeleri bilmiyorsunuz, özellikle Şanzalize’yi görseniz oralarda bu tür kafeler çok” dedi.

    Özek sokakta bir işyerinin merdivenlerinin kaldırıma yapılmasıyla ilgili soruya ise“Kiraya verilen işyeri kimin, hangi meclis üyesinin, diye sorunca Ak Partili Aytaç Eskicioğlu elini kaldırarak, benim “dedi. Eskicioğlu ise açıklamasında, “Ben Erhan Bey’e konuyu anlattım ama kendisi meclisinde bilgilendirilmesini istiyor, sanırım. Burası eğimli bir yer. Haliyle eğimden doğan bir yapı mevcut. Kaldırım içinde belediyemize işgaliye parası ödeniyor. Dekontlarını da gönderdim”diye cevapladı.

    Verilen cevapların sonrasında imar komisyonundan gelen 24 madde tartışılarak, CHP Meclis Üyelerinin ret kararına karşılık oy çokluğuyla kabul edilerek meclis sonlandı.


    Anahtar Kelimeler: Belediye, Meclisi, Temmuz, Ayı, Ikinci

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