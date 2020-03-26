Belediye, araçları ücretsiz dezenfekte etti

Haber: BMA

Koronavirüse karşı önlem almaya devam eden Seben Belediyesi, daha önce ilçe sınırları içerisindeki kamu hizmet binaları, cami, okul, yurt, özel işyerleri gibi halkın yoğun olarak bulunduğu alanlarda dezenfekte çalışmaları yapmıştı. Belediye ekipleri tehlikeli virüsle mücadele kapsamında son olarak ise ilçedeki vatandaşların özel araçlarını ücretsiz olarak dezenfekte ederek steril hale getirdi.

“235 ARAÇ DEZENFEKTE EDİLDİ”

Belediye Başkanı Fatih Kavak gerçekleştirilen çalışmayla ilgili olarak, "Kıymetli hemşerilerime ‘siz evde kalın biz alalım’ dedik ve talepleri doğrultusunda market, manav, eczane ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Fakat olası bir salgına karşı önlem almak için de diğer yandan ilçemizde vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı yerleri dezenfekte ettik. Bu kapsamda sıra araçlara geldi. Şu ana kadar 235 araç belediye ekiplerimiz tarafından dezenfekte edildi "dedi.

Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2020, 15:09