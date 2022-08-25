Belediye Başkan Yardımcısı’nı konuşturmadılar

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan adına programa katılan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir’e, İzzet Baysal Vakfı Ödül Töreni’ne davetli olarak katılmasına rağmen konuşma hakkı verilmemesi büyük tepkilere neden oldu. Özdemir, kendisine söz verilmemesine tepki göstererek salonu terk etti.

Her yıl düzenlenen Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi(BAİBÜ) 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı İzzet Baysal Vakfı Ödül Töreni bu yıl da gerçekleştirildi. İzzet Baysal Kültür Merkezi Mavi Salon’da düzenlenen ödül törenine Bolu Valisi Erkan Kılıç, Bolu Belediye Başkan yardımcısı Rasim Özdemir, AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, BAİBÜ Rektörü Mustafa Alişarlı, İzzet Baysal Vakfı Genel Sekreteri Mustafa Yaman ve protokol üyeleri ile öğrenciler katıldı. Törende açılış konuşmaları gerçekleştirildi.

AMAÇ NEDİR?

Protokolde bulunan İzzet Baysal Vakfı Genel Sekreteri Mustafa Yaman, BAİBÜ Rektörü Mustafa Alişarlı, AK Parti Milletvekili Arzu Aydın ve Bolu Valisi Erkan Kılıç, anons edildikten sonra kürsüye çıkarak konuşmalarını yaptı. Ancak Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan adına programa katılan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir’e söz hakkı verilmedi. Rasim Özdemir ise duruma tepki göstererek salonu terk etti. Salonda bulunan bazı kişiler de Özdemir’e söz hakkı verilmemesine tepki gösterdi. Öte yandan Bolu Belediyesi ile BAİBÜ’nün ortak projeleri bile bulunmakta ve Başkan Yardımcısı Özdemir’in, konuşturulmaması projelere sekte vuracak mı sorusu da gündeme oturmuş oldu.